Esto hacía hijo de exfutbolista que murió en Playa Bandera cuando ocurrió la tragedia

El joven que murió ahogado en Playa Bandera, en Parrita de Puntarenas, se encontraba pescando cuando ocurrió la tragedia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el reporte fue recibido ayer alrededor de las 4:00 de la tarde, luego de que se alertara sobre un hombre que había sido arrastrado por la corriente.

José Hidalgo hijo del jugador Marco Tulio Hildago falleció ahogado (Cortesía/cortesía)

La víctima fue identificada como José Alonso Hidalgo Alvarado, de 26 años, hijo del exfutbolista costarricense Marco Tulio Hidalgo.

Según la información preliminar brindada por las autoridades, el joven se encontraba pescando en compañía de otra persona cuando, por razones que aún se investigan, fue arrastrado por el mar.

Marco Tulio Hidalgo fue una figura del cartaginés

La noticia ha causado gran consternación entre familiares y allegados del exjugador, recordado en el fútbol nacional por su paso por el Club Sport Cartaginés, equipo con el que dejó huella durante varios años y donde era conocido con el apodo de “El Diablo” dentro de las canchas.

Hidalgo también se desempeñó como entrenador en ligas menores.