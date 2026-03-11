Sucesos

Esto hacía hijo de exfutbolista que murió en Playa Bandera cuando ocurrió la tragedia

José Alonso Hidalgo, de 26 años, fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en el mar en Parrita

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El joven que murió ahogado en Playa Bandera, en Parrita de Puntarenas, se encontraba pescando cuando ocurrió la tragedia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el reporte fue recibido ayer alrededor de las 4:00 de la tarde, luego de que se alertara sobre un hombre que había sido arrastrado por la corriente.

José Hidalgo hijo del jugador Marco Tulio Hildago falleció ahogado
José Hidalgo hijo del jugador Marco Tulio Hildago falleció ahogado (Cortesía/cortesía)

La víctima fue identificada como José Alonso Hidalgo Alvarado, de 26 años, hijo del exfutbolista costarricense Marco Tulio Hidalgo.

LEA MÁS: Tragedia en el mar: hijo de exfigura del fútbol tico murió ahogado en playa de Parrita

Según la información preliminar brindada por las autoridades, el joven se encontraba pescando en compañía de otra persona cuando, por razones que aún se investigan, fue arrastrado por el mar.

Marco Tulio Hidalgo fue una figura del cartaginés

La noticia ha causado gran consternación entre familiares y allegados del exjugador, recordado en el fútbol nacional por su paso por el Club Sport Cartaginés, equipo con el que dejó huella durante varios años y donde era conocido con el apodo de “El Diablo” dentro de las canchas.

Hidalgo también se desempeñó como entrenador en ligas menores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
josé Alonso Hidalgoplaya banderaparritapuntarenasoij
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.