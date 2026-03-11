Tragedia en el mar: hijo de exfigura del fútbol tico murió ahogado en playa de Parrita

José Alonso Hidalgo de 26 años, hijo del exfutbolista costarricense Marco Tulio Hidalgo, falleció tras ahogarse en playa Bandera, en Parrita de Puntarenas.

Según la información preliminar, el muchacho se encontraba en la playa cuando, por razones que se investigan, fue arrastrado por la corriente y no logró salir del mar.

José Hidalgo hijo del jugador Marco Tulio Hildago falleció ahogado (Cortesía/cortesía)

La noticia ha causado gran consternación entre familiares y allegados del exjugador, quien es recordado en el fútbol nacional por su paso por el Club Sport Cartaginés, equipo con el que dejó huella durante varios años, uno de los jugadores más representativos apodado El Diablo dentro de las canchas.

Hidalgo también fue entrenador de ligas menores.

El equipo la Minilla lamentó la muerte del joven que era jugador de su equipo.

Marco Tulio Hidalgo, entrenador.

“Con profundo dolor, el equipo de La Minilla y su cuerpo técnico lamentan el fallecimiento de quien en vida fue nuestro jugador y amigo José Alonso Hidalgo Alvarado.

Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y amigos en este difícil momento.

Su recuerdo permanecerá en la historia de nuestro club y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de su familia.

“Descansa en paz, querido amigo, Coke”.

