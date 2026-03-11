Sucesos

Tragedia en el mar: hijo de exfigura del fútbol tico murió ahogado en playa de Parrita

El joven tenía 26 años y la desgracia ocurrió en Parrita

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

José Alonso Hidalgo de 26 años, hijo del exfutbolista costarricense Marco Tulio Hidalgo, falleció tras ahogarse en playa Bandera, en Parrita de Puntarenas.

Según la información preliminar, el muchacho se encontraba en la playa cuando, por razones que se investigan, fue arrastrado por la corriente y no logró salir del mar.

José Hidalgo hijo del jugador Marco Tulio Hildago falleció ahogado
José Hidalgo hijo del jugador Marco Tulio Hildago falleció ahogado (Cortesía/cortesía)

La noticia ha causado gran consternación entre familiares y allegados del exjugador, quien es recordado en el fútbol nacional por su paso por el Club Sport Cartaginés, equipo con el que dejó huella durante varios años, uno de los jugadores más representativos apodado El Diablo dentro de las canchas.

Hidalgo también fue entrenador de ligas menores.

El equipo la Minilla lamentó la muerte del joven que era jugador de su equipo.

Marco Tulio Hidalgo, entrenador.

“Con profundo dolor, el equipo de La Minilla y su cuerpo técnico lamentan el fallecimiento de quien en vida fue nuestro jugador y amigo José Alonso Hidalgo Alvarado.

LEA MÁS: Sucesos Explosión de gas provoca fuertes daños en vivienda cerca de subestación del ICE

Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y amigos en este difícil momento.

Su recuerdo permanecerá en la historia de nuestro club y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de su familia.

“Descansa en paz, querido amigo, Coke”.

LEA MÁS: Maestra que murió atropellada en La Guácima había pasado por otra tragedia hace apenas dos meses

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
jugadormarco tulio hidalgoahogadojosé alonso hidalgojoven fallecido
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.