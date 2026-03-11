Explosión de gas provoca fuertes daños en vivienda cerca de subestación del ICE

Una explosión causada por gas licuado de petróleo provocó daños importantes en una casa en Pozos de Santa Ana, en San José.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, en las inmediaciones de la subestación del ICE.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se reportan personas lesionadas tras el incidente.

Por fortuna no se reportaron personas heridas tras la explosión.

Las autoridades detallaron que la explosión ocurrió en una vivienda de aproximadamente 300 metros cuadrados, de los cuales unos 80 metros cuadrados resultaron afectados.

Entre los daños reportados, se afectó el menaje, hubo vidrios quebrados y daños en la cochera.