Explosión de gas provoca fuertes daños en vivienda cerca de subestación del ICE

Por fortuna no se reportaron personas heridas tras la explosión

Por Alejandra Morales

Una explosión causada por gas licuado de petróleo provocó daños importantes en una casa en Pozos de Santa Ana, en San José.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, en las inmediaciones de la subestación del ICE.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se reportan personas lesionadas tras el incidente.

Por fortuna no se reportaron personas heridas tras la explosión. Fotos cortesia de Bomberos/Ilustrativa

Las autoridades detallaron que la explosión ocurrió en una vivienda de aproximadamente 300 metros cuadrados, de los cuales unos 80 metros cuadrados resultaron afectados.

Entre los daños reportados, se afectó el menaje, hubo vidrios quebrados y daños en la cochera.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

