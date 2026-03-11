Calor intenso del día desató vientos, lluvias y apagones en Golfito

Los fuertes vientos y aguaceros que alarmaron a vecinos de Golfito y Buenos Aires, en la Zona Sur del país la tarde de este martes, fueron consecuencia de las altas temperaturas registradas durante el día y el ingreso de brisa marina en horas de la tarde.

Así lo explicaron desde el Comité Municipal de Emergencias de Golfito, donde detallaron que la combinación de estos factores generó lluvias intensas, ráfagas de viento muy fuertes y actividad eléctrica en la zona.

Cortes de luz y algunos daños

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) señaló que, como consecuencia del fenómeno, hubo un corte de electricidad en el centro de Golfito, pero este se ha ido restableciendo por sectores.

Además, las autoridades informaron sobre daños en los techos de una vivienda; no se reportan personas afectadas.

Los fuertes vientos y aguaceros que alarmaron a vecinos de Golfito y Buenos Aires, en la Zona Sur del país. Foto: Colosal radio y televisión (Colosal radio y televisión/Colosal radio y televisión)

Deslizamiento en carretera

También hubo un deslizamiento en Golfito.

El Comité Municipal de Emergencias continuará realizando evaluaciones este miércoles 11 de marzo, para determinar si existen otras afectaciones en la zona.