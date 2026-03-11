Árbol cae sobre casa en Buenos Aires y provoca cortocircuito tras violentos aguaceros

Vecinos de la Zona Sur del país vivieron momentos de tensión debido a los fuertes vientos acompañados de intensos aguaceros que se registraron la tarde de este martes 10 de marzo en Buenos Aires y Golfito.

Las situaciones de emergencia fueron atendidas por el Cuerpo de Bomberos, que debió intervenir en distintos puntos tras la caída de árboles provocada por el mal tiempo.

La primera emergencia se reportó a las 3:57 p. m. en Llano Bonito de Brunka, en Buenos Aires, donde un árbol cayó sobre una vivienda, lo que provocó un cortocircuito eléctrico dentro de la casa.

LEA MÁS: Mamá de colegial sospechoso de homicidio tomó la decisión que ninguna madre desearía

Vecinos de la Zona Sur del país vivieron momentos de tensión debido a los fuertes vientos acompañados de intensos aguaceros que se registraron la tarde de este martes 10 de marzo en Buenos Aires y Golfito. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Posteriormente, a las 5:55 p. m., los bomberos atendieron otra situación similar cuando otro árbol cayó en el sector de La Cuadra de Golfito.

De acuerdo con el reporte preliminar, los daños son únicamente materiales, por lo que no se reportan personas heridas ni víctimas a raíz de estos incidentes.