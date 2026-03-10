Mamá de colegial sospechoso de homicidio tomó la decisión que ninguna madre desearía

La mamá del colegial sospechoso de asesinar de una puñalada a un compañero este lunes en Liberia, aseguró que ella también sintiendo un dolor indescriptible por la terrible situación en la que se vio involucrado su hijo.

La mujer apellidada Díaz, explicó que apenas se enteró de lo que había sucedido llamó directamente a su hijo, apellidado Rodríguez Díaz, de 19 años, con la esperanza de que este le dijera que no era él quien aparecía en el video cometiendo el ataque que terminó cobrando la vida de Liann Rivas Quesada, de 18 años.

LEA MÁS: Colegio de joven asesinado en Liberia publica desgarrador mensaje de despedida

“Cuando yo me entero, lo llamo y le digo que a dónde está, que si él hizo eso que por favor se entregara, que era lo mejor que podía hacer, entonces él me dijo: ‘Si mami, yo te amo, sí me voy a entregar’, pero ya después no siguió contestando y ya luego lo localizamos donde el mejor amigo”, dijo la mujer a Noticias Repretel.

El joven sospechoso fue detenido horas después del crimen. (Cortesía Guana Noticias para La/cortesía)

La madre de Rodríguez dijo que ella habló con los agentes judiciales y les aseguró que ella misma entregaría a su hijo, sin embargo, tras la detención del sospechoso en barrio Corazón de Jesús, en Liberia, el OIJ negó que el joven se hubiera entregado.

LEA MÁS: Fiscalía hará una solicitud especial para que caso de colegial que asesinó a otro sea resuelto en 45 días

“Yo les dije a los del OIJ que yo se los iba a entregar, pero que no llegaran violentos, porque él era pasivo, pero en ese momento de ira cometió eso.

“Como madre uno tiene que entregar a sus hijos, yo no iba a tolerarle eso tampoco. Yo también siento el dolor, sé que la otra familia lo está sintiendo, pero a mí también me duele mucho lo que está pasando con mi hijo”.

LEA MÁS: OIJ reconoce preocupación tras homicidio entre dos colegiales en Liberia

Este martes el Ministerio Público informó que durante la audiencia de solicitud de medidas cautelares solicitará que el caso sea tramitado por flagrancia, de manera que este tendría que ser resuelto en cuestión de 45 días.