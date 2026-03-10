Colegio de joven asesinado en Liberia publica desgarrador mensaje de despedida

La muerte del joven Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, ha causado un profundo impacto.

El Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC de Liberia), donde el muchacho cursaba sus estudios, publicó una emotiva esquela en redes sociales para despedirlo y solidarizarse con su familia.

El colegio donde estudiaba Liann Rivas compartió su dolor. (IPEC Liberia /Foto tomada de redes sociales)

A través de su página oficial de Facebook, la institución expresó el dolor que atraviesa la comunidad educativa tras el trágico suceso.

“La comunidad educativa del IPEC Liberia atraviesa un momento de profundo dolor. Lamentamos profundamente la pérdida de uno de nuestros estudiantes, una situación que enluta a toda nuestra institución”, indicó el centro educativo

LEA MÁS: Fiscalía hará una solicitud especial para que caso de colegial que asesinó a otro sea resuelto en 45 días

En el comunicado también extendieron sus condolencias a los familiares, compañeros y personas cercanas al joven.

“En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestras más sinceras condolencias y nuestra solidaridad a las familias involucradas, a sus compañeros y a todas las personas cercanas que hoy enfrentan este dolor”, añadieron.

LEA MÁS: Prima de colegial asesinado por otro publica un desgarrador mensaje que llega hasta el alma

El colegio señaló además que como institución se unen en oración y reflexión, pidiendo que el respeto y la empatía prevalezcan en medio del difícil momento.

Liann Alejandro Rivas Quesada fue atacado a puñaladas cuando esperaba la buseta para ir a clases. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

“Como institución educativa, nos unimos en oración y reflexión, confiando en que el respeto, la empatía y la paz guíen a nuestra comunidad en este momento tan complejo”, señalaron.

Asimismo, solicitaron a la comunidad acompañar el proceso con sensibilidad y respeto hacia las familias afectadas.

Liann falleció la mañana del lunes tras ser apuñalado en barrio Colorado de Liberia, en Guanacaste.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió cuando el muchacho se encontraba en una parada de autobús junto a otro joven de 19 años, de apellido Rodríguez. Ambos estudiantes del mismo colegio.

En apariencia, entre ambos se produjo una discusión y, en medio del altercado, el sospechoso habría sacado un cuchillo con el que atacó a Rivas en varias ocasiones.

El estudiante fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Enrique Baltodano Briceño, donde poco después fue declarado fallecido.

Horas después, agentes judiciales lograron la detención del sospechoso en Liberia, quien fue puesto a las órdenes del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.