Fiscalía hará una solicitud especial para que caso de colegial que asesinó a otro sea resuelto en 45 días

El Ministerio Público realizará una solicitud especial este martes para que el caso del colegial sospechoso de asesinar de una puñalada a un compañero sea resuelto en tiempo récord.

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia confirmó que solicitará que el caso contra el joven apellidado Rodríguez Díaz, de 19 años, por el homicidio de Liann Rivas, de 18 años, sea tramitado por flagrancia, de manera que este tendría que resolverse en menos de dos meses.

“Durante una audiencia que se realizará en el transcurso del día, el Ministerio Público solicitará que el caso sea conocido bajo el procedimiento expedito de flagrancia, lo que permitiría que el proceso judicial se resuelva en un plazo de 45 días”, indicó la Fiscalía.

Asimismo, en esa misma audiencia, la Fiscalía solicitará la imposición de medidas cautelares en contra del imputado. Rodríguez es investigado por el presunto delito de homicidio calificado.

En cuanto al crimen, este ocurrió pasadas las 11 a.m. de este lunes en barrio Colorado de Liberia, específicamente en una parada de buses.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses en barrio Colorado de Liberia, Guanacaste. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

“El ofendido se encontraba en vía pública, específicamente en una parada de autobús, y supuestamente este se encontraba en compañía de otro joven. Aparentemente, en un momento dado, estos tienen una discusión y el sujeto de 19 años habría sacado un arma blanca y presuntamente habría agredido en varias ocasiones al otro joven”, detalló el OIJ.

Tras el ataque, Rivas murió en el hospital de Liberia a las 11:26 a.m., mientras que Rodríguez fue detenido a las 2 p.m. en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia.