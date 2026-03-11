Compañera de Liann Rivas detalla el bullying que sufrió joven asesinado antes de morir

La muerte del colegial Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, sigue causando profundo dolor entre sus compañeros quienes aún intentan asimilar lo ocurrido.

Una estudiante del mismo colegio, que pidió no revelar su nombre, además de que es menor de edad conversó sobre el impacto que ha tenido la tragedia entre quienes lo conocieron.

“Liann era un buen amigo. Yo soy menor que él, pero teníamos bastante de conocernos. La verdad, han sido días muy duros pensando en lo que pasó”, contó la joven.

Liann Alejandro Rivas Quesada fue atacado a puñaladas cuando esperaba la buseta para ir a clases. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Uno de los aspectos que más recuerda de él es el amor que sentía por su familia, especialmente por su abuelita.

“Él siempre hablaba de ella, la adoraba y decía que siempre la quería a su lado. Ella lo chineaba mucho y pasaba muy pendiente, yo más bien le decía: ‘usted seguro no deja a su abuela en paz’ y él me decía: ‘yo soy su favorito, supérelo’”, relató.

La estudiante también recordó que Liann era un muchacho esforzado que tenía muy claro lo que quería para su futuro.

Liann Alejandro Rivas Quesada, fue asesinado el lunes pasado en una parada de bus en Liberia. Captura de video (Captura de video/Captura de video)

“Siempre quería ser el mejor y cumplir con todo lo que le pedían en el colegio porque nos decía que iba a ser ingeniero. Vacilábamos porque decía que después nosotras íbamos a pedirle trabajo”, comentó

Para muchos de sus compañeros, lo ocurrido sigue siendo difícil de entender.

“Lo que pasó nos extraña mucho porque Liann y el agresor se hablaban. Yo los había visto hasta irse juntos del colegio. Uno pensaba que se llevaban bien”, explicó.

La joven asegura que el ambiente entre los estudiantes cambió por completo tras la tragedia.

“Nos quedamos en shock cuando supimos lo que había pasado. La verdad pudo ser cualquiera de nosotros porque nadie sospechó que algo así pasara”, dijo.

Según contó, dentro del colegio sí se han dado situaciones de bullying entre estudiantes.

“En el colegio hay bullying por muchas cosas, la mayoría son verbales que alguien te dice cosas que te hieren o que te molestan. A Liann ya le habían pegado una vez. Un par de veces mi mejor amiga escuchó al sospechoso decirle: ‘no saque pecho’”, recordó.

Aun así, nunca imaginaron que el conflicto pudiera terminar en una tragedia.

Duele mucho

“Uno jamás cree que una persona que uno conoce sea capaz de quitarte la vida”, lamentó.

El miedo y la tristeza ahora forman parte del ambiente entre muchos estudiantes y familias.

“Duele mucho. Hay temor y dolor. Mi mamá tiene mucho miedo de que yo regrese al colegio. Creo que después de algo así uno jamás vuelve a ver la vida igual”, dijo.

La joven también recordó con tristeza la última vez que vio a Liann.

“La semana antes que murió lo vi de lejos, no hablamos nada. Solo intercambiamos miradas de lejos. Después fue muy difícil despedirse de él y ver a su familia tan destrozada, yo nunca había estado tan cerca de una situación así”, dijo.

La muchacha aseguró que si tuviera frente a frente al sospechoso, no se quedaría callada.

LEA MÁS: Joven hondureño de 17 años es el fallecido en una cuneta de la General Cañas, esto reveló el OIJ

“Yo no era amiga de él (sospechoso), pero si lo tuviera de frente le diría que con lo que hizo no solo acabó con una vida, sino con dos: con la de Liann y con la de él mismo, y probablemente también con la tranquilidad de sus familias, apagó la amistad de muchos porque ninguna razón es tan fuerte para llegar a eso”.

Añadió: “Hoy me quiero quedar con el recuerdo del Liann que solo quería superarse y darle la felicidad de terminar sus estudios a su familia. Y con sus aventuras de cuando iba a nadar”.

Duro crimen en Liberia

El homicidio ocurrió la mañana del lunes 9 de marzo en barrio Colorado de Liberia, cuando Liann, de 18 años, se encontraba en una parada de autobús.

En apariencia, en ese momento tuvo un discusión con otro estudiante y la situación terminó en un ataque con cuchillo que le causó una herida mortal. El joven fue trasladado en un carro particular al hospital de Liberia, donde falleció minutos después, pese a los esfuerzos médicos.

LEA MÁS: Colegial sospechoso de matar a puñaladas a compañero en Liberia ya recibió su primer castigo

Tras el hecho, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron como sospechoso a un joven de apellido Rodríguez, de 19 años, también estudiante del mismo colegio. Posteriormente, el caso fue presentado ante el Ministerio Público y el Juzgado Penal ordenó 15 días de prisión.

LEA MÁS: Esto fue lo que colegial sospechoso dijo tras apuñalar a compañero que terminó perdiendo la vida

Además, el caso se va a tramitar por Flagrancia por lo que el sospechoso será juzgado en un máximo de 45 días.