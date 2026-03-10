Colegial sospechoso de matar a puñaladas a compañero en Liberia ya recibió su primer castigo

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia consiguió que se ordenara prisión preventiva en contra el colegial de apellidos Rodríguez Díaz por el asesinato de su compañero y vecino Liann Alejandro Rivas Quesada.

Este caso es investigado como homicidio calificado, en perjuicio de un colegial.

La medida cautelar fue impuesta desde hoy (10 de marzo) y hasta el 27 de marzo, es decir 15 días de prisión preventiva, por el momento.

LEA MÁS: Mujer que ayudó a colegial apuñalado por compañero narra dramático momento antes de su muerte

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses, apenas iba para clases cuando ocurrió la lamentable agresión que quedó grabada. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

“La audiencia inicial se realizó esta tarde; sin embargo, se reanudará dentro de 24 horas, para que se determine si el caso seguirá tramitándose mediante el procedimiento expedito de flagrancia, el cual establece un plazo máximo de 45 días para la conclusión del proceso penal”, explicaron en el Ministerio Público.

LEA MÁS: Esto fue lo que colegial sospechoso dijo tras apuñalar a compañero que terminó perdiendo la vida

Rodríguez fue detenido la tarde de este lunes en barrio Corazón de Jesús, en Liberia, luego de que la víctima, fue declarado sin vida.

La investigación continúa en desarrollo bajo el expediente 26-000795-060-PE.