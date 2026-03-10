Mujer que ayudó a colegial apuñalado por compañero narra dramático momento antes de su muerte

La pareja que trató de salvarle la vida a Liann Rivas, el colegial de 18 años que fue apuñalado por un compañero en Liberia, contó los momentos de angustia que vivieron cuando llevaban al joven al hospital, donde poco después fue declarado sin vida.

Ambos pidieron que sus identidades no se dieran a conocer y contaron que terminaron involucrados en la situación cuando vieron como Rivas era agredido por el sospechoso, otro colegial apellidado Rodríguez, de 19 años.

“Nosotros íbamos para Cañas Dulces a ver una casa que estaban alquilando; en eso mi esposa me dijo que se estaba dando un pleito. Entonces yo me estacioné a un lado. Mi esposa me dijo que lo ayudáramos, porque él (Liann) hizo la mano como pidiendo ‘ride’ y ya cuando vimos que el agresor guardó el fierro, mi esposa agarró valor y se bajó del carro”, dijo el hombre, quien era el conductor del auto donde trasladaron al muchacho.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses en barrio Colorado de Liberia, Guanacaste. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Su esposa contó que Liann se subió solo al vehículo, pero ella tuvo que bajarse porque el sospechoso, en apariencia, tenía en su poder la mochila de Rivas.

“Yo llegué y le pedí al sujeto la mochila del muchacho, porque no me la quería dar. Yo me tuve que bajar del carro a pedírsela. Le dije: ‘¿Por qué estás peleando con el muchacho?’, y él me respondió: ‘Él está jugando de vivo’; le dije que me diera el bolso y me lo tiró“. contó.

Según la mujer, el sospechoso le hizo mala cara e incluso ella temió que este la agrediera, pero en ese momento su esposo se bajó del carro, lo que hizo que Rodríguez se retirara del lugar.

Angustiante viaje

La mujer explicó que en un inicio pensaron que la herida que sufrió Rivas no era de gravedad, pero en cuestión de segundos descubrieron que el muchacho se encontraba muy delicado, pues en ningún momento pudo hablar; lo único que hacía era presionar la parte de su costado donde recibió la estocada.

Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia. (Captura de video/Captura)

“Él nunca me habló, yo solo lo veía y él me veía a los ojos, yo le golpeaba la carita y le decía que no se me fuera, que ya pronto íbamos a llegar al hospital. Íbamos muy rápido, esquivando los carros, vimos una ambulancia y tratamos de pararla, pero no quiso parar”, recordó la mujer.

Su esposo dijo que él aceleró el carro hasta el fondo y, como pudo, en el camino fue esquivando todos los vehículos que se iba topando, pues en su mente solo estaba el pensamiento de salvarle la vida a ese muchacho.

Pese a todos los esfuerzos hechos por la pareja, la puñalada que Liann recibió terminó por costarle la vida.

En cuanto a Rodríguez, las autoridades dieron a conocer que este fue detenido a eso de las 2 p.m. en barrio Corazón de Jesús, en Liberia. El joven permanece detenido a las órdenes del Ministerio Público.