Esto fue lo que colegial sospechoso dijo tras apuñalar a compañero que terminó perdiendo la vida

La pareja que utilizó su carro para llevar a Liann Rivas, el colegial de 18 años que falleció tras ser apuñalado por un compañero, hasta el hospital donde fue declarado sin vida este lunes, reveló las palabras que el sospechoso dijo tras haber cometido el atroz crimen.

LEA MÁS: Mamá de colegial sospechoso de homicidio tomó la decisión que ninguna madre desearía

Ambos pidieron que sus identidades no fueran dadas a conocer y contaron que pasaron por ese lugar debido que se dirigían a ver una casa que planeaban alquilar.

Al ver la agresión contra Liann, la pareja detuvo el carro en el que viajaban y sin pensarlo dos veces acordaron ayudar al muchacho. Según la mujer, Liann se subió solo al vehículo, pero ella tuvo que bajarse porque el sospechoso apellidado Rodríguez, de 19 años, al parecer, tenía en su poder la mochila de Rivas.

LEA MÁS: Fiscalía hará una solicitud especial para que caso de colegial que asesinó a otro sea resuelto en 45 días

Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia (cortesía/cortesía)

“Yo llegué y le pedí al sujeto la mochila del muchacho, porque no me la quería dar, yo me tuve que bajar del carro a pedírsela. Le dije: ‘¿Por qué estás peleando con el muchacho’? y él me respondió: ‘Él esta jugando de vivo’, le dije que me diera el bolso y me lo tiró“. contó.

LEA MÁS: Prima de colegial asesinado por otro publica un desgarrador mensaje que llega hasta el alma

Según la mujer, el sospechoso le hizo mala cara e incluso ella temió que este la agrediera, pero en ese momento su esposo se bajó del carro, lo que hizo que Rodríguez se retirara del lugar.

La pareja llevó al muchacho a toda prisa hasta el hospital de Liberia y pese a sus esfuerzos Liann falleció poco después en el centro médico.