Joven hondureño de 17 años es el fallecido en una cuneta de la General Cañas, esto reveló el OIJ

El cuerpo hallado la mañana de este miércoles dentro de una cuneta en la autopista General Cañas, muy cerca del Conservatorio Castella, era de un joven hondureño de 17 años.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 5:40 a. m., cuando varias personas que transitaban por la zona, observaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

El hallazgo del cuerpo ha provocado presas en la General Cañas (Cortesía/cortesía)

De manera preliminar se indicó que el muchacho presentaba un golpe en la cabeza, sin embargo, la causa exacta de la muerte aún no está clara.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el joven pudo haber sido víctima de un atropello, aunque esto deberá ser confirmado mediante las investigaciones y descartar que sea víctima de otro hecho de violencia.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo en el sitio y posteriormente, lo trasladaron a la Medicatura Forense, donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión qué fue lo que ocurrió.

Debido a la atención del caso los conductores que circulan por la autopista General Cañas han tenido que enfrentar peores presas de que las que hay todos los días.