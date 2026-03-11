MEP descarta que Liann esté en video de agresión, pero su familia asegura que sí es él

La Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación Pública (MEP) en Liberia informó que, tras una revisión en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia, no se encontraron registros de procesos de agresión relacionados con el estudiante asesinado Liann Alejandro Rivas de 18 años.

Según detalló el MEP, funcionarios de la regional visitaron el centro educativo junto con la supervisora del circuito, donde realizaron una revisión del expediente del joven.

“En compañía de la señora supervisora logramos visitar el centro educativo del IPEC y revisar el expediente del joven fallecido Liann Alejandro. No se evidencian procesos de agresión”, indicó la Dirección Regional.

El MEP dice que el joven del video no es Liann Alejandro Rivas Quesada pero su tía dice que sí es. Foto: Captura de video (Captura de video /Captura de video)

Las autoridades también señalaron que el estudiante era de nuevo ingreso en el centro educativo, ya que procedía de otra Dirección Regional de Educación.

Con respecto a un video que circula en redes sociales, en el que, aparentemente, se observa una agresión entre estudiantes, la Dirección Regional confirmó que sí aparecen alumnos del IPEC; sin embargo, tras una revisión minuciosa con el director del centro educativo, se descartó que Liann Alejandro aparezca en el video.

En las imágenes se observa a un muchacho mientras es perseguido y golpeado por varios jóvenes, algunos con uniforme y otros con ropa particular. El video fue visto por la familia después de la muerte de Liann, lo que ha aumentado el dolor entre sus seres queridos.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses en barrio Colorado de Liberia, Guanacaste. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

No obstante, Zita White, tía abuela de Liann, aseguró que ella y otros familiares reconocen al joven en las imágenes, y consideran que el muchacho agredido en el video es él. Según indicó, de haber conocido ese material antes, habrían intentado ayudarlo.

De acuerdo con la versión de la familia, el clip habría sido grabado al inicio del curso lectivo.

Mientras tanto, la Dirección Regional del MEP informó que ya se inició un proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido en ese video y determinar eventuales responsabilidades.