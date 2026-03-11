Otro colegial muere de forma trágica: esta vez el caso golpea a Osa

La tragedia volvió a golpear a una familia costarricense tras confirmarse la muerte de un estudiante que había resultado gravemente herido en un atropello ocurrido en La Palma de Osa.

Se trata de Barett Joel Centeno Morales, de 12 años, quien falleció este martes 10 de marzo luego de luchar por su vida durante varios días.

El menor fue atropellado cuando se bajaba de un autobús. Debido a la gravedad de sus heridas, las autoridades coordinaron un amplio operativo de emergencia para trasladarlo hasta el Hospital Nacional de Niños, en San José.

El fatal accidente ocurrió la tarde del viernes 6 de marzo, cerca de las 4:42 p. m.

Tragedia ocurrió la tarde de este viernes, el adolescente apenas iniciaba su primer año de colegio en Osa. (Cortesía Tránsito)

El estudiante fue llevado inicialmente en un vuelo ambulancia hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Una vez en tierra, unidades del Cuerpo de Bomberos realizaron un traslado de emergencia y lo escoltaron hasta el centro médico, donde permaneció internado bajo atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el menor falleció tras no lograr superar las graves lesiones.

Era estudiante de sétimo año

El Ministerio de Educación Pública (MEP) lamentó profundamente el fallecimiento del menor, quien cursaba sétimo año en el Colegio Técnico Profesional de Osa.

La institución expresó sus condolencias a la familia, compañeros y docentes del estudiante ante esta dolorosa pérdida.

La muerte del joven deja nuevamente a una familia enfrentando un profundo dolor tras un accidente de tránsito que terminó en tragedia.

No han trascendido más detalles sobre cómo ocurrió el atropello ni sobre el conductor involucrado en el incidente.