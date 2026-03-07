Con sirenas y a toda velocidad: Bomberos trasladarán al Hospital de Niños a adolescente atropellado en Osa

Los Bomberos realizarán un traslado urgente hacia el Hospital Nacional de Niños de un adolescente que fue atropellado la tarde de este viernes 6 de marzo en Osa.

Según informaron los rescatistas, el menor viaja vía aérea desde la Zona Sur en condición sumamente crítica, por lo que se coordinó un operativo para agilizar su llegada al centro médico especializado.

Los bomberos se dirigieron con sirenas y a toda velocidad hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde recibirían al adolescente para trasladarlo por carretera hasta el hospital.

Traslado de adolescente atropellado

Este operativo de emergencia se realiza luego del grave atropello ocurrido horas antes en Osa, en el que el menor resultó con heridas de gravedad.

El adolescente será atendido en el Hospital Nacional de Niños, donde recibirá atención médica especializada debido a la delicada condición en la que fue reportado.

José Retana, de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que la alerta fue recibida a las 4:42 p. m. en La Palma de Osa.

Emergencia ocurrió la tarde de este viernes y el menor fue trasladado en estado crítico al hospital Tomás Casas de Osa. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al adolescente con heridas de gravedad.

De momento, no han trascendido más detalles sobre cómo ocurrió el atropello ni sobre el conductor involucrado en el incidente.