Tragedia tras bajar de un autobús: adolescente de 13 años lucha por su vida

Emergencia ocurrió la tarde de este viernes y el menor fue trasladado en estado crítico al hospital Tomás Casas de Osa

Por Alejandra Morales

Un adolescente de aproximadamente 13 años lucha por su vida luego de ser atropellado la tarde de este viernes 6 de marzo.

La emergencia ocurrió minutos después de que el menor se bajara de un autobús, aunque por el momento se desconoce si se trataba de un bus colegial.

José Retana, de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que la alerta fue recibida a las 4:42 p. m. en La Palma de Osa.

Cruz Roja
Emergencia ocurrió la tarde de este viernes y el menor fue trasladado en estado crítico al hospital Tomás Casas de Osa. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al adolescente con heridas de gravedad.

Debido a su condición, el menor fue trasladado en estado crítico al hospital Tomás Casas, en Osa.

“Se llevó en condición crítica al hospital Tomás Casas de Osa”, señaló Retana.

De momento no han trascendido más detalles sobre cómo ocurrió el atropello ni sobre el conductor involucrado en el incidente.

