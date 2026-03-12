Video: Buscan a ocupantes de carro que atropellaron a hombre, lo subieron al vehículo y luego lo abandonaron

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está dándole cacería a un hombre y a dos mujeres que cometieron un indignante acto tras haber atropellado a un hombre.

Según la Policía Judicial, estas personas subieron al herido a su carro, pero en lugar de llevarlo a un centro médico, decidieron dejarlo tirado a la orilla de una calle, a varios metros de donde ocurrió el atropello.

Los sospechosos no se percataron de que una cámara de seguridad captó todo el movimiento; ahora, el OIJ difundió el video para dar con su paradero.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de enero en Santa María de Dota, en San José.

“En apariencia, el ofendido se encontraba a un costado de la vía pública conversando con otra persona, cuando un vehículo a gran velocidad lo impactó con el costado izquierdo del automotor. Luego del percance, el vehículo se devolvió y del mismo se bajaron dos mujeres que viajaban como acompañantes y un hombre, quien conducía el vehículo.

“Al parecer trataron de ayudar al ofendido, lo subieron al vehículo y se lo llevaron del lugar. Aparentemente, luego lo dejaron unos metros después a un costado de la vía pública con varias lesiones sufridas producto de los golpes”.

El OIJ informó que necesita localizar a las personas que viajaban en el carro, así como al hombre que estaba acompañando a la víctima al momento del atropello.

Sobre el vehículo usado por los sospechosos, las autoridades informaron de que se trata de un Hyundai Elantra, modelo 2015 en adelante, color gris plateado.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.