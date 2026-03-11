Hombre es ejecutado a plena luz del día en Guápiles

La violenta ejecución de un hombre a plena luz del día llenó de terror a los vecinos de una tranquila comunidad en la localidad de Guápiles.

Las autoridades informaron que el crimen ocurrió en horas de la tarde de este miércoles, en el sector conocido como calle Vargas, cerca de una pulpería.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un tiroteo en el sitio y cuando llegaron a la escena encontraron a un hombre con varios impactos de bala, el cual ya no presentaba signos vitales.

El crimen ocurrió a plena luz del día. Foto: Publi Guápiles. (Facebook/El crimen ocurrió a plena luz del día. Foto Publi Guápiles.)

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, pero de forma extraoficial trascendió que podría tratarse de un hombre apellidado Badilla.

No muy lejos del lugar donde ocurrió el homicidio, en un lugar conocido como poza La Muerta, en Roxana de Pococí, las autoridades fueron alertadas sobre un carro que se estaba quemando.

Los cuerpos policiales están investigando si ese vehículo tendría alguna relación con el homicidio ocurrido minutos antes. De momento ninguna persona ha sido detenida por este crimen.