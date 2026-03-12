Hombre muere tras ser atacado por abejas en Pérez Zeledón

Un ataque de abejas ocurrido la tarde de este jueves en Pérez Zeledón tuvo el peor de los desenlaces, pues una persona perdió la vida a consecuencia de las picaduras.

La lamentable noticia fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos, el cual indicó que la víctima mortal de ese hecho es un hombre, el cual todavía no ha sido identificado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:42 p.m. en el sector de San Antonio de Rivas, Pérez Zeledón, específicamente 25 metros al este de la plaza de deportes, cerca de la iglesia local.

El mortal hecho ocurrió en Rivas de Pérez Zeledón. (Canva /Canva)

“Atendemos un ataque de abejas, donde lamentablemente una persona es declarada sin vida”, informó Bomberos.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en esta tragedia.