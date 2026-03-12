Ya no hay vuelta atrás: Estados Unidos da el paso que se necesitaba para extraditar a Celso Gamboa

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez quedó a las puertas de la extradición hacia Estados Unidos, luego de que ese país enviara las garantías solicitadas por la justicia costarricense.

El Ministerio Público de Costa Rica confirmó que el gobierno de Estados Unidos remitió las promesas solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José dentro del proceso de extradición contra Celso Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega, de 48 años, alias Pecho de Rata

“Entre las garantías ofrecidas por las autoridades estadounidenses se establece que, en caso de ser condenados, la eventual pena no superará los 50 años de prisión, que es el límite máximo permitido en Costa Rica“, señalaron en el Ministerio Público.

LEA MÁS: De esta manera Celso Gamboa logra despedirse de su hijo de 9 años antes de ser extraditado a Estados Unidos

Tribunal recibió las garantías solicitadas a Estados Unidos dentro del proceso de extradición. Foto: Albert Marín. (Albert Marín./Juicio Celso Gamboa previo a extradición a Estados Unidos.)

Además, se indicó que se descontará el tiempo que ambos imputados han permanecido detenidos en el país.

La documentación fue enviada al Tribunal Penal de San José, instancia que ahora deberá analizar la información para continuar con el trámite correspondiente dentro del proceso judicial.

LEA MÁS: Esta es la pena que enfrentaría Celso Gamboa en Estados Unidos y las condiciones que Costa Rica exige

Ante esta información el caso avanza hacia la fase final del proceso de extradición.

Gamboa Sánchez y López Vega son requeridos en Texas, Estados Unidos para enfrentar el proceso en su contra donde se les investiga por tráfico internacional de drogas.