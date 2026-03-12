Sucesos

Detienen a hombre que habría amenazado y tratado de extorsionar a empresa de la que fue despedido

Al parecer, el sujeto amenazó con hacerles daño a varios empleados a menos de recibir dinero

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre vecino de Heredia tomó su despido de una empresa internacional de la peor forma posible, pues habría terminado cometiendo un grave delito con tal de obtener dinero de esa organización.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que el sospechoso es un sujeto apellidado Cerdas, de 44 años, quien fue detenido la mañana de este jueves en Ulloa de Heredia.

De acuerdo con la Policía Judicial, Cerdas es investigado por los presuntos delitos de amenazas y extorsión, por hechos que habría cometido el pasado 21 de enero.

Cerdas fue detenido la mañana de este jueves en Ulloa de Heredia. Foto OIJ.
Cerdas fue detenido la mañana de este jueves en Ulloa de Heredia. Foto OIJ. (OIJ/Cerdas fue detenido la mañana de este jueves en Ulloa de Heredia. Foto OIJ.)

La investigación en su contra se inició el pasado 6 de febrero, luego de que el OIJ recibió una denuncia por parte de uno de los colaboradores de la empresa.

“Un usuario que labora para una empresa internacional indicó que estaban siendo víctimas de extorsión y amenazas de daños físicos a través de medios electrónicos, debido a que semanas atrás la empresa había decidido prescindir de los servicios de un colaborador, quien posteriormente, en apariencia, habría empezado a extorsionarlos indicando que debían darle ciertas cantidades de dinero o de lo contrario les haría daño”, detalló el OIJ.

Tras ser detenido, Cerdas fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

