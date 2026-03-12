OIJ detiene a hombre como sospechoso de indignante delito que habría puesto a menor de edad en riesgo

Un hombre fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de cometer un indignante delito que había puesto en riesgo a un menor de edad.

Se trata de un sujeto apellidado Guillen, de 41 años, quien es investigado por la Policía Judicial como sospechoso de producción de material pornográfico.

LEA MÁS: Familia del bebé asesinado en Quepos arrastra un pasado marcado por tragedias

El sospechoso fue capturado este jueves en vía pública en el sector de San Antonio de Desamparados. Posteriormente, los investigadores allanaron la casa en la que vivía el sujeto, con el objetivo de decomisar evidencias de importancia para el caso.

Según el OIJ, la investigación contra Guillen se inició la semana pasada.

Guillen fue detenido en Desamparados. (OIJ/Guillen fue detenido en Desamparados.)

LEA MÁS: Ya no hay vuelta atrás: Estados Unidos da el paso que se necesitaba para extraditar a Celso Gamboa

“De acuerdo con el informe preliminar, a este hombre se le investiga por el presunto delito de producción de material pornográfico mediante el uso de dispositivos electrónicos.

“La investigación se inició tras recibir información confidencial en la que se alertaba que una persona menor de edad podría encontrarse en riesgo por el aparente delito”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Macabro hallazgo en Desamparados: encuentran bolsas con restos de más de 20 perros

Finalmente, Guillen fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.