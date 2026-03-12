Sucesos

OIJ detiene a hombre como sospechoso de indignante delito que habría puesto a menor de edad en riesgo

El sujeto fue detenido por el OIJ en vía pública y posteriormente allanaron su casa

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de cometer un indignante delito que había puesto en riesgo a un menor de edad.

Se trata de un sujeto apellidado Guillen, de 41 años, quien es investigado por la Policía Judicial como sospechoso de producción de material pornográfico.

El sospechoso fue capturado este jueves en vía pública en el sector de San Antonio de Desamparados. Posteriormente, los investigadores allanaron la casa en la que vivía el sujeto, con el objetivo de decomisar evidencias de importancia para el caso.

Según el OIJ, la investigación contra Guillen se inició la semana pasada.

Guillen fue detenido en Desamparados.
“De acuerdo con el informe preliminar, a este hombre se le investiga por el presunto delito de producción de material pornográfico mediante el uso de dispositivos electrónicos.

“La investigación se inició tras recibir información confidencial en la que se alertaba que una persona menor de edad podría encontrarse en riesgo por el aparente delito”, detalló el OIJ.

Finalmente, Guillen fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Detenido Desamparados OIJ
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

