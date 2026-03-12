Macabro hallazgo en Desamparados: encuentran bolsas con restos de más de 20 perros

Un hallazgo desgarrador realizaron bomberos cuando atendían una quema de charral en Desamparados, en San José.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando personal de la Estación de Bomberos de Desamparados acudió a controlar un incendio en urbanización Madeira, dentro del Corredor Biológico de la zona.
Mientras trabajaban en la atención de la emergencia, los bomberos encontraron cuatro bolsas abandonadas en el charral.
Al revisarlas, encontraron al menos 20 cuerpos de perros, en estado de osamenta.
Ante la situación, los bomberos notificaron el caso al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), entidad encargada de investigar este tipo de hechos relacionados con maltrato animal.