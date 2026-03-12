Sucesos

Macabro hallazgo en Desamparados: encuentran bolsas con restos de más de 20 perros

Bomberos atendían una quema de charral cuando encontraron varias bolsas con restos de animales

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hallazgo desgarrador realizaron bomberos cuando atendían una quema de charral en Desamparados, en San José.

El hecho ocurrió este miércoles, cuando personal de la Estación de Bomberos de Desamparados acudió a controlar un incendio en urbanización Madeira, dentro del Corredor Biológico de la zona.

Mientras trabajaban en la atención de la emergencia, los bomberos encontraron cuatro bolsas abandonadas en el charral.

LEA MÁS: Ya no hay vuelta atrás: Estados Unidos da el paso que se necesitaba para extraditar a Celso Gamboa

Bomberos que atendían un incendio de charral en urbanización Madeira, en Desamparados, encontraron 20 cuerpos de perros, en estado de osamenta. Foto: Bomberos
Bomberos que atendían un incendio de charral en urbanización Madeira, en Desamparados, encontraron 20 cuerpos de perros, en estado de osamenta. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)
Las osamentas fueron ubicadas en bolsas en el sitio de la quema del charral.
Las osamentas fueron ubicadas en bolsas en el sitio de la quema del charral. (Bomberos/Bomberos)

Al revisarlas, encontraron al menos 20 cuerpos de perros, en estado de osamenta.

LEA MÁS: Familia del bebé asesinado en Quepos arrastra un pasado marcado por tragedias

Ante la situación, los bomberos notificaron el caso al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), entidad encargada de investigar este tipo de hechos relacionados con maltrato animal.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bomberos hallaron bolsas con 20 perros en huesosbomberos acudieron a un incendio de charral y encontraron osamentas de perrosurbanización Madeira
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.