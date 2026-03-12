OIJ confirma que huesos hallados en Desamparados no eran de perros

La mañana de este jueves la comunidad de Desamparados, en San José, fue sacudida por un insólito hallazgo, pues bomberos que atendían un incendio en un charral reportaron haber encontrado los restos de, al menos, 20 perros repartidos en cuatro bolsas.

LEA MÁS: Macabro hallazgo en Desamparados: encuentran bolsas con restos de más de 20 perros

La noticia causó conmoción entre los vecinos por la crueldad de lo hechos; sin embargo, poco después el caso dio un inesperado giro, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que no se trataba de restos de perros.

Las osamentas fueron ubicadas en bolsas en el sitio de la quema del charral. (Bomberos/Bomberos)

La Policía Judicial informó que en efecto la Sección Especializada contra los Delitos Ambientales fue alertada sobre el hallazgo en la mencionada zona, por lo que se apersonaron al sitio junto a personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

LEA MÁS: Ya no hay vuelta atrás: Estados Unidos da el paso que se necesitaba para extraditar a Celso Gamboa

“Indican los agentes judiciales que en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se logró determinar que las osamentas corresponden a cerdos”, informó el OIJ.

LEA MÁS: Familia del bebé asesinado en Quepos arrastra un pasado marcado por tragedias

De esta forma las autoridades judiciales descartaron que los restos fueran de perros, lo que aún no está claro es cómo fue que esas bolsas con partes de cerdos llegaron hasta ese charral.