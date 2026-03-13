Detienen a tres hombres que estarían ligados con robo de camión cargado con 200 cilindros de gas

Tres hombres armados y con pasamontañas asaltaron un almacén dedicado a la venta de gas en Limón, y robaron un camión cargado con 200 cilindros de gas.

Por este hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a tres sujetos con el objetivo de determinar si serían las mismas personas que cometieron el asalto.

LEA MÁS: Ya no hay vuelta atrás: Estados Unidos da el paso que se necesitaba para extraditar a Celso Gamboa

Se trata de tres hombres de apellidos Enríquez, de 32 años; Toruño, de 18; y Mata, de 23 años, quienes fueron detenidos tras un allanamiento a una finca en Moín de Limón.

Los hechos por los que son investigados ocurrieron pasadas las 10 p.m. de este miércoles en ese mismo sector.

“De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se habrían registrado cuando, en apariencia, tres sujetos armados y con pasamontañas supuestamente ingresaron a un almacén dedicado a la venta de gas.

El OIJ allanó una finca por el aparente robo de cilindros de gas y un camión. (OIJ/Cortesía)

LEA MÁS: Hombre muere tras ser atacado por abejas en Pérez Zeledón

“En apariencia, los sospechosos amordazaron al oficial de seguridad y sustrajeron un camión que transportaba aproximadamente 200 cilindros de gas”, informó el OIJ.

Tras la huida de los asaltantes, el oficial de seguridad logró liberarse y pidió la ayuda de la Fuerza Pública y el OIJ. Luego de recibir la alerta, las autoridades realizaron un operativo que dio pie a la captura de los tres sujetos.

LEA MÁS: Macabro hallazgo en Desamparados: encuentran bolsas con restos de más de 20 perros

“En el operativo se logró ubicar un camión y cilindros de gas dentro de una finca; además, se realizó la intervención de un vehículo liviano en el que viajaban tres sujetos sospechosos, por lo que fueron detenidos”.