Realizan primera deportación masiva aérea de extranjeros que cometieron graves delitos como secuestro y violación

La Policía Profesional de Migración realizó este viernes la primera deportación masiva, vía aérea, de extranjeros en condición migratoria irregular y que habían cometido graves delitos en nuestro país.

Se trata de 31 hombres y dos mujeres, los cuales fueron sacados del país por medio de un vuelo tipo chárter que salió en horas de la mañana del aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

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“El vuelo tipo chárter cubrirá una primera ruta de San José-Panamá, ahí descenderán el primer grupo de extranjeros de nacionalidades de Panamá, India, China, Gran Bretaña, Jamaica, México, El Salvador y Honduras, que cometieron delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal, ellos serán trasladados desde ahí en vuelos comerciales a sus países de origen”, informó Migración.

Posteriormente, el avión continuará la ruta Colombia – Ecuador – San José. En Colombia serán entregados a las autoridades 14 colombianos.

Operativo se realiza en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

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“Estas personas cumplieron sentencia en nuestro país por delitos tales como: tráfico de drogas, pesca ilegal, venta de medicamentos, tentativa de robo y robo agravado”, agregó Migración.

El último destino será Ecuador, en donde tres hombres de ese país, que cumplieron sentencia en Costa Rica por transporte de droga y tráfico internacional de drogas, serán entregados a las autoridades.

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“La deportación se realiza gracias a los recursos, asesoría técnica y a apoyo logística que ha brindado el Gobierno de Estados Unidos, para en el cumplimiento del artículo 183 de la Ley General de Migración y Extranjería realizar el procedimiento de deportación”.