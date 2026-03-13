Detienen a supuestos cazadores sospechosos de fabricar explosivos ilegales

Dos hombres fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de fabricar explosivos ilegales y mantener en cautiverio a varios animales silvestres.

La Policía Judicial informó que se trata de dos sujetos de apellidos Baca y Sánchez, quienes fueron capturados la madrugada de este viernes por medio de un allanamiento a una casa ubicada en Valle La Estrella, en Limón.

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Los dos hombres figuran como sospechosos de los presuntos delitos de infracción a la ley de armas y explosivos e infracción a la ley de vida silvestre.

“La investigación se inició en febrero de este año luego de que se recibió información confidencial que indicaba que, aparentemente, en una vivienda del sector se estaban fabricando explosivos de manera ilegal y además de que se mantenían varios animales silvestres en cautiverio”, indicó el OIJ.

Ambo sujeto fueron detenidos este viernes en Valle La Estrella. Foto OIJ. (OIJ/Ambo sujeto fueron detenidos este viernes en Valle La Estrella. Foto OIJ.)

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Los agentes judiciales iniciaron con las respectivas diligencias y, por medio de estas, lograron corroborar la información de la denuncia confidencial, por lo que solicitaron el permiso para ejecutar el allanamiento.

Durante el registro de la vivienda de los ahora detenidos, los investigadores encontraron una cantidad importante de pólvora y decomisaron dos armas tipo carabina; además, rescataron un tepezcuintle en cautiverio.

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En el sitio también encontraron varias dosis de marihuana, por lo que los sujetos también podrían ser investigados por el almacenaje de esta droga.