Lo que diga Celso Gamboa tiene en alerta al OIJ y podría sacudir a la región

El director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, se refirió a la principal expectativa que tienen las autoridades en torno al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, en medio de su extradición, junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, a Estados Unidos.

Soto explicó que uno de los puntos más relevantes será la información que Gamboa pueda aportar a las autoridades estadounidenses, incluso con posibles alcances más allá del país.

“Creo que podría ir más allá de Costa Rica, probablemente se aportaría información de la región”, detalló el jerarca, quien además advirtió sobre un fenómeno de narcotráfico que está impactando a varios países.

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Crece la expectativa del OIJ por lo que aporte Celso Gamboa. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Según detalló, existe una sobreproducción de cocaína en Colombia, la cual se está distribuyendo en toda la región, lo que incrementa la importancia de la información que pueda surgir en este caso.

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En cuanto a las pruebas, Soto confirmó que el OIJ ya aportó un elemento clave a la Administración de Control de Drogas, el cual consideran fundamental para el desarrollo de la investigación.

“El OIJ aportó a la DEA el tema del teléfono, creo que es fundamental en ese sentido, tienen otro tipo de prueba que no puedo mencionar, probablemente nos van a pedir algo más, pero es un tema que hay que manejarlo con mucha prudencia”, afirmó.

Además, el jerarca reconoció que hay gran expectativa sobre la información que puede tener ese celular.

“Tenemos mucha expectativa de qué puede haber en el celular, qué puede decir Celso, pero probablemente lo veremos en meses adelante”, concluyó.

Las autoridades indicaron que los resultados de este análisis podrían tardar varios meses, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes en el marco de este caso de alcance internacional.