Sucesos

Este es el recorrido del avión que traslada a Celso Gamboa y “Pecho de Rata” hasta Estados Unidos

Esta es la ruta en tiempo real de la extradición de Celso Gamboa

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Por Alejandra Morales

El avión en el que viajan el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, ya avanza en su ruta hacia los Estados Unidos, tras salir la mañana de este viernes desde Costa Rica.

La aeronave matrícula N4982R despegó a las 8:54 a. m. del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde aterrizó a las 10:52 a. m.

De acuerdo con el fiscal general Carlo Díaz, en territorio guatemalteco recogerían a una tercera persona que también sería extraditada hacia los Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no han trascendido detalles sobre su identidad.

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Extradicción de Celso Gamboa y de Pecho de Rata
Ruta en tiempo real de extradición de Celso Gamboa y de Pecho de Rata. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, la aeronave retomó su trayecto a las 12:17 p. m. con destino al Aeropuerto Regional Jack Brooks, anteriormente conocido como Aeropuerto Regional del Sureste de Texas.

Durante el recorrido, a la 1:24 p. m., el avión sobrevolaba territorio de México, avanzando hacia su destino final.

Se tiene previsto que la aeronave aterrice a las 4:42 p. m. (hora local en Estados Unidos), lo que corresponde a las 3:42 p. m. en Costa Rica.

El traslado forma parte de un operativo internacional, en medio de procesos judiciales que mantienen a ambos costarricenses en manos de la justicia estadounidense.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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