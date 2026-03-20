Esta es la condena contra Jeremy Buzano por asesinar y desmembrar a Nadia Peraza

Jeremy Buzano Paisano fue condenado a 79 años de cárcel tras ser encontrado responsable del femicidio de su expareja Nadia Peraza Espinoza, la joven que fue desmembrada y cuyos restos fueron hallados dentro de una refrigeradora en poder de Buzano.

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Buzano escuchó la fuerte sentencia en su contra a la 1:30 p.m. en una de las salas de juicio de los Tribunales de Justicia de Heredia.

La lectura de la sentencia fue leída por la jueza Andrea Fonseca, quien también explicó que también se aceptó de forma parcial la acción civil, por lo que deberá pagar más ¢125 millones por daño moral a la mamá de Nadia, Marilyn Espinoza.

Sentencia de Jeremy Buzano

Durante sus conclusiones, el fiscal Óscar Serrano había solicitado que Buzano fuera condenado a 128 años de cárcel, por los delitos de femicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad.

Esa misma pena fue solicitada por Joseph Rivera, abogado que representa a la familia de Nadia. Además, para la condena civil Rivera había solicitado que Buzano fuera sentenciado a pagar más de ¢260 millones por costos del proceso, daños y perjuicios.

Este viernes 20 de marzo se dio la lectura de la sentencia a Jeremy Buzano Paisano por el femicidio de Nadia Peraza. (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, entre el 20 de febrero y el 6 de abril del 2024, Buzano habría asesinado y desmembrado el cuerpo de Nadia Peraza, esto en el apartamento en el que vivían en bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia.

Según las autoridades, Buzano escondió los restos de Peraza dentro de frascos y bolsas, los cuales metió dentro de una refrigeradora.

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Además, para ocultar el crimen, el sujeto habría engañado a la familia y seres queridos de Nadia haciéndose pasar por ella al usar su celular y redes sociales.

El 6 de abril del 2024, Buzano se fue del apartamento en el que vivía con la joven, llevándose consigo varias pertenencias, entre estas la refrigeradora.

Este viernes 20 de marzo se dio la lectura de la sentencia a Jeremy Buzano Paisano por el femicidio de Nadia Peraza. (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

El joven se pasó a vivir a la casa de un amigo en San Pablo de Heredia y dejó la mencionada refri frente a la casa.

Tras la investigación desarrollada, el jueves 16 de mayo el OIJ detuvo a Buzano y allanó la casa en la que estaba viviendo, confirmando así que los restos de Peraza estaban dentro de esa refrigerdora.

Este viernes 20 de marzo se dio la lectura de la sentencia a Jeremy Buzano Paisano por el femicidio de Nadia Peraza. (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

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