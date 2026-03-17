Acusado de matar a Nadia Peraza rompe el silencio y esto dijo de la refrigeradora donde estaban sus restos

Jeremy Buzano Paisano, acusado de asesinar y desmembrar a Nadia Peraza, rompió el silencio y dio una declaración relacionada con la refrigeradora donde fueron hallados los restos de la muchacha.

En el juicio, que se lleva en los Tribunales de Heredia, Buzano tomó la decisión de dar una declaración, pero aclaró que solo respondería las preguntas de su propio abogado.

Al ser consultado sobre su relación con Nadia, el acusado señaló que nunca tuvieron problemas, aseguró que solo fueron algunas diferencias y señaló que nunca agredió a Nadia, pese a lo expresado por otros testigos que aseguraron que la policía llegó varias veces al apartamento en el que vivían por denuncia de violencia doméstica.

“Jamás, nunca”, respondió cuando le preguntó su abogado si alguna vez le pegó a Nadia.

Jeremy Buzano Paisano decidió declarar en el juicio en su contra. Foto: Adrián Galeano (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

Asesino de nadia Peraza dio declaraciones.

En un momento del interrogatorio de su abogado, Jeremy fue consultado sobre la refrigeradora, específicamente del día en que se fue del apartamento en el que vivía con Nadia, en Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia. El abogado le preguntó si notó que la refri pesara más de la cuenta.

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“Realmente no sentí ningún peso diferente, nunca noté nada fuera de lo normal”, aseguró.

Declaraciones de Jeremy Buzano Paisano, sospechoso de asesinar a Nadia Peraza.

También se le cuestionó sobre una tercera persona que se acercó a ayudar a subir la refrigeradora al carro del transportista que él había contratado para la mudanza.

“Realmente no (le pidió ayuda), el señor transportista y yo íbamos a subir la refri y en ese momento iba pasando un muchacho y se ofreció él solito, quiso ayudarnos, pero no fue que lo ocupáramos porque pesaba mucho como dicen por ahí”, añadió.

Declaraciones de Jeremy Buzano Paisano, sospechoso de asesinar a Nadia Peraza.

No limpió la refrigeradora

Una de las declaraciones más esperadas fue cuando a Buzano se le preguntó si, estando en la casa del amigo que lo recibió en Heredia, en algún momento abrió la refrigeradora en la que días después fueron hallados los restos de Peraza.

“Me pidieron que tenía que sacarla de la casa, porque se veía mal frente a la casa, pero nunca mencionaron nada de olores ni que limpiara”, explicó al indicar que nunca abrió dicha refrigeradora.

Además, señaló que él casi nunca pasaba en esa casa, pues la mayoría del tiempo se encontraba trabajando, ya que tenía muchos contratos.

Para Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, las declaraciones de Buzano no tienen sentido, pues son contrarias a lo que han dicho otros testigos y a lo que se ha presentado en los informes del OIJ.