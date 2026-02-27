Lo que hizo Jeremy Buzano con la refrigeradora donde ocultó los restos de Nadia Peraza

Jeremy Buzano habría intentado quitar los fuertes olores que salían de la refrigeradora en la que permanecían los restos de Nadia Peraza, según el testimonio brindado en juicio por uno de los habitantes de la vivienda donde estuvo el electrodoméstico.

El pedido para limpiar la refrigeradora

El hijo del dueño de la casa, de apellido Vargas, relató ante el Tribunal que, al percibir el olor, le pidió a Jeremy que limpiara la refri, sin imaginar que en su interior había restos humanos.

“Le dije que abriera un poco la refri y que la lavara con agua y desinfectante”, recordó Vargas durante su declaración en el debate por el femicidio de Nadia.

26-02-2026. Dos agentes del OIJ testificaron durante el sétimo día de juicio por el femicidio de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)

Según detalló, Jeremy pasó una noche y parte de la madrugada limpiando el electrodoméstico. “Se llevó como dos horas limpiando. El olor se había ido, creí que eso era todo”, expresó el testigo.

Vargas aseguró que no observó líquidos alrededor de la refrigeradora y que, tras la limpieza, el olor desapareció entre tres días y una semana. Sin embargo, el mal olor regresó, situación que lo enfureció.

“Estaba tan enojado que casi iba a ir a hacerlo (limpiar la refri), pero no era mi responsabilidad”, declaró.

El olor regresó y aumentó la tensión

Contó además que le dio un plazo para que la limpiara nuevamente; luego la conectarían y decidirían si la vendían. Mientras hablaban del tema, Jeremy permanecía en silencio y solo lo observaba fijamente.

El testigo explicó que el viento hacía que el olor llegara con mayor intensidad y que, más allá del terrible aroma, su padre ya estaba harto de ver la refrigeradora frente a la vivienda.

Recordó también que la refri estaba amarrada especialmente en el centro y que, cuando comenzó a llover, fue él mismo quien le pidió a Jeremy que la cubriera con un plástico para que no se mojara.

El testimonio forma parte del juicio que se sigue contra Jeremy Buzano como sospechoso del femicidio de Nadia Peraza.