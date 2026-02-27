Condenan a hombre que mostró sus partes íntimas a niños y además les mató su mascota con una pala

Un hombre apellidado Requene Córdoba recibió un merecido castigo por los graves delitos que cometió en perjuicio de una familia, especialmente de dos niños de 5 y 8 años.

La Fiscalía de Upala informó que Requene fue sentenciado a 11 años y tres meses de cárcel tras ser encontrado responsable de los delitos de muerte animal, corrupción agravada, daños y agresión con arma, en perjuicio de sus vecinos.

LEA MÁS: Hermano de joven que murió atacado por su propio perro revela la verdad detrás de la mortal tragedia

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el primer hecho ocurrió el 26 de enero del 2020, en el barrio El Jardín, cuando el hombre llegó a la casa de los vecinos, donde se encontraban los hijos de estos de 5 y 8 años.

“El despacho acreditó que el acusado les mostró sus partes íntimas y luego les refirió algunas frases con connotación sexual”, indicó la Fiscalía.

Requene pasará 11 años y tres meses en la cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

LEA MÁS: Hay algo que nunca falta en el juicio por el homicidio de Nadia Peraza

El segundo hecho ocurrió el 19 de febrero del 2023, cuando Requene ocasionó daños en la vivienda de las víctimas, tras golpear una de las paredes. Asimismo, se comprobó que lanzó piedras a la madre de los chiquitos.

Uno de los hechos más graves vino poco después, cuando el sujeto mató al perro de la familia delante de los dos pequeños.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de balazos en la cabeza tras discutir con sujetos en moto fuera de su casa

“El Ministerio Público señaló que las personas menores de edad estaban jugando con la mascota, cuando el hombre la agredió con una pala. Según se demostró, producto del golpe, el animal sufrió una fractura que le provocó un sangrado y, posteriormente, la muerte”.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.