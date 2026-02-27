Hombre pierde la vida al caer con carro a cauce de río en Paso Ancho

Un hombre perdió la vida de forma trágica luego de que el vehículo en el que viajaba cayera al cauce de un río en Paso Ancho, San José.

La Cruz Roja informó que en el vehículo también viajaba una mujer, la cual fue rescatada con vida y está siendo trasladada de emergencia a un centro médico en la capital.

La emergencia fue informada por la Benemérita pasado el mediodía de este viernes, cuando se indicó la precipitación de un vehículo a un río.

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida luego de que el vehículo cayó al cauce del río. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida luego de que el vehículo cayó al cauce del río. Foto Cruz Roja.)

“Atendemos vuelco de vehículo que cae al cause de un río en el sector de Paso Ancho. Primera unidad reporta vehículo en el precipicio y dos pacientes dentro inconscientes”.

Poco después fue cuando la Cruz Roja confirmó que, lamentablemente, el hombre ya no presentaba signos vitales. De momento, no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.