Repartidor de comida se resiste a asalto y maleantes le disparan en el pecho

Un joven repartidor de comida salió de su casa para ganarse la vida honradamente, pero no pudo regresar a su hogar, todo por culpa de unos desalmados que estuvieron a punto de arrebatarle la vida.

El muchacho recibió un balazo en el pecho al defenderse de los dos asaltantes, quienes tenían la intención de robarle su moto, pero al final huyeron con las manos vacías.

LEA MÁS: OIJ desmantela lo que quedaba del grupo liderado por hombres asesinados en triple homicidio en bar de Lindora

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el muchacho apellidado Esquivel, de 25 años, tuvo que ser trasladado al hospital Tony Facio de Limón debido a la condición en la que se encontraba.

De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 9:27 p.m. de este jueves, cuando Esquivel viajaba con su moto por el sector de calle Florida, en Siquirres de Limón.

El joven fue llevado de emergencia al hospital de Limón. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

LEA MÁS: Detienen a indigente que quebró sistema de gas y amenazó incendiar conocida gasolinera en San José

“Según el informe preliminar, el ofendido es un mensajero de servicio exprés y se dirigía a entregar un pedido, cuando fue interceptado por dos sujetos que, aparentemente, querían quitarle su motocicleta”, detalló el OIJ.

Al parecer, Esquivel se habría resistido al asalto y forcejeó con los sospechosos, pero en un momento dado uno de estos sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho, cerca de uno de sus hombros.

LEA MÁS: Violento choque entre bus, tráiler y camión dejó un saldo de 11 pasajeros trasladados a centros médicos

Los dos asaltantes huyeron corriendo, mientras que Esquivel fue atendido por personal de la Cruz Roja, el cual lo trasladó a la clínica de Siquirres, posteriormente fue llevado al mencionado hospital donde permanece internado.