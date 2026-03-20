OIJ desmantela lo que quedaba del grupo liderado por hombres asesinados en triple homicidio en bar de Lindora

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un operativo la tarde de este jueves para desmantelar lo que quedaba de la supuesta banda que, al parecer, era liderada por dos de los hombres que fallecieron en un triple homicidio ocurrido en Lindora el año pasado.

Así lo explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, quien indicó que en el operativo se realizaron ocho allanamientos en los sectores de Rincón Grande y Finca San Juan, en Pavas; y en la ciudadela León XIII, en Tibás.

La investigación contra el grupo narco se inició en el año 2023, cuando la Policía Judicial determinó que esta banda operaba en los lugares allanados este jueves, en donde sus integrantes se dedicaban al narcomenudeo.

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Dicha organización, según destacó Muñoz, era liderada por un hombre apellidado, alias Mufasa, y el segundo a cargo era otro sujeto de apellido Sanabria, conocido como Chuta.

En la imagen sale un reconocido sujeto de la Policía de apellidos Garbanzo Rodríguez, de 39 años, alias Mufasa, supuesto líder de una banda conocida como Los Coqueros, asentada en Pavas. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

La investigación dio un giro en agosto del año pasado cuando Mufasa y Chuta fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en un bar en Lindora. En ese mismo hecho también falleció Juan Manuel González, quien fue una víctima colateral.

Ante la muerte de ambos sujetos, según el OIJ, las riendas del grupo criminal habrían sido tomadas por un sujeto apellidado Sanabria, conocido como Leo.

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“Esta persona conocida como Leo asumió el control de la organización; sin embargo, en diciembre del 2025 fue detenido por el homicidio de una mujer, también en esta zona, por un hecho vinculado a pugnas de drogas”, destacó Muñoz.

Pese a que fue encarcelado, Leo no renunció al control del grupo; continuó dirigiéndolo desde prisión, al parecer, con la ayuda de su esposa.

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, intervinieron en ocho viviendas en Pavas y León XIII en busca de sospechosos del delito de infracción a la Ley de psicotrópicos. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

“Tras la detención de Leo, su esposa, de apellido Segura, de 30 años, asume el control de las actividades. Leo mantenía la hegemonía desde la cárcel, desde donde se giraban las instrucciones, pero la parte operativa la manejaba su esposa, así como un grupo de seis personas más”.

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Por medio de los allanamientos realizados este jueves, la Policía Judicial logró detener a siete personas sospechosas de integrar la banda narco, entre las que se encuentra la esposa de Leo.

Los otros detenidos son cinco hombres apellidados Castro, de 18 años; Cárcamo, de 34; Montero, de 24; Pereira, de 35 y Araya, de 61 años, así como una mujer de apellido Cárcamo, de 35 años.

Todos los sospechosos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.