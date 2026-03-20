Sucesos

Violento choque entre bus, tráiler y camión dejó un saldo de 11 pasajeros trasladados a centros médicos

La Cruz Roja informó que dos pacientes, uno de ellos el conductor del bus, fueron trasladados en condición crítica

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Por Adrián Galeano Calvo

El violento choque múltiple ocurrido la mañana de este viernes entre un bus de la empresa Caribeños, un tráiler y un camión que transportaba oxígeno dejó como saldo 11 personas heridas, las cuales tuvieron que ser llevadas a distintos centros médicos.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, de esas 11 personas, dos fueron trasladadas en condición crítica. Trascendió que una de ellas sería el chofer del bus.

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Los cuerpos de emergencia informaron que el aparatoso choque ocurrió a eso de las 6:20 a.m. sobre la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32), específicamente del túnel Zurquí 3 kilómetros hacia Guápiles, en el sector conocido como La Vuelta de Los Sustos.

“En el sitio se ubica la colisión de un autobús, un tráiler y un camión que transportaba oxígeno. Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja Costarricense desplazó 10 vehículos institucionales, entre ellos un camión de rescate, unidades de soporte avanzado, unidades básicas y operativas”, informó la Benemérita.

Un total de 11 personas fueron trasladadas a distintos centros médicos producto de la colisión. Foto Cruz Roja.
Un total de 11 personas fueron trasladadas a distintos centros médicos producto de la colisión. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Un total de 11 personas fueron trasladadas a distintos centros médicos producto de la colisión. Foto Cruz Roja.)

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Como resultado del incidente, los paramédicos atendieron a un total de 11 pacientes: dos en condición crítica, cinco urgentes y cuatro en condición estable. Los pacientes fueron trasladados a los hospitales Calderón Guardia y México, así como al dispensario del INS en Heredia.

El resto de los ocupantes del autobús, en el que viajaban aproximadamente 27 pasajeros, fueron reportados en condición estable y fueron evacuados del lugar sin requerir traslado a centros médicos.

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De momento, las autoridades no han brindado una versión clara de cómo habría ocurrido el accidente.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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