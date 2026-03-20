Violento ataque en Limón: ejecutan a hombre de varios disparos

Un hombre de 33 años perdió la vida la madrugada de este viernes 20 de marzo en Limón, luego de recibir múltiples heridas por arma de fuego, según información de la Cruz Roja Costarricense.

Personal de Cruz Roja atendieron la escena de una balacera (fines ilustrativos) (Reiner Montero/Cortesía)

Ataque ocurrió en la madrugada

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido a las 04:56 a.m. en el sector de Limón, Limoncito, donde unidades de emergencia se desplazaron tras recibir la alerta.

Al llegar al sitio, paramédicos de la Benemérita encontraron a un hombre de 33 años con múltiples heridas de arma de fuego a nivel de la cabeza. El paciente ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

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El caso y el cuerpo quedaron en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargaron del proceso respectivo.