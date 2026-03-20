Detienen a indigente que quebró sistema de gas y amenazó incendiar conocida gasolinera en San José

Un habitante de la calle estuvo a punto de generar un verdadero infierno en el centro de San José, el cual pudo haber cobrado la vida de muchas personas.

Esto debido a que ese hombre, cuya identidad no trascendió, provocó una peligrosa fuga de gas en una conocida gasolinera en San José, y amenazó con provocar un incendio que posiblemente habría tenido un desenlace fatal.

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Así lo informó el Cuerpo de Bomberos, el cual indicó que la situación ocurrió a eso de la 1:14 a.m. en barrio México, específicamente en la Gasolinera Interamericana.

“Un habitante de la calle quebró un sistema de gas licuado de petróleo de la gasolinera y amenazó con encender el gas que se fugaba”, informó Bomberos.

Los bomberos colaboraron con la Fuerza Pública para que el indigente fuera detenido. Foto Bomberos. (Bomberos/Los bomberos colaboraron con la Fuerza Pública para que el indigente fuera detenido. Foto Bomberos.)

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Durante varios minutos, el Cuerpo de Bomberos junto con el personal de la Fuerza Pública negoció con la persona hasta que fue necesario un ingreso de emergencia del personal de Bomberos para impedir que la persona incendiara el lugar.

“Se ubicaron chorros de agua para la protección, para lograr cubrir a esta persona, se hizo un ingreso rápido por medio de un movimiento de emergencia y en apoyo de la Fuerza Pública se logra reducir a la impotencia a esta persona y es detenida”, detalló Warner Rodríguez, bombero de la Estación Metropolitana Norte.

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Tras detener al sujeto, los bomberos del equipo de materiales peligrosos ingresaron a la escena y controlaron la peligrosa fuga.