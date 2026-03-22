Celso Gamboa no enfrentó proceso en Costa Rica por esta razón y esto le espera en Estados Unidos

El OIJ no detuvo al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez por una razón legal específica, según explicó su director, Michael Soto, al ser consultado por La Teja si fallaron los controles dentro de la Policía Judicial para su captura y proceso penal en suelo tico.

“El delito de conspiración en la legislación costarricense no existe y, al no existir, no podíamos detenerlo por conspiración. Estados Unidos sí tiene esa posibilidad”, detalló Soto.

El jerarca agregó que, una vez que se obtuvo la información, se iniciaron coordinaciones internacionales que permitieron avanzar en el caso.

“Lo importante es que esas personas cumplan con la legislación aquí o allá. Ahora somos un mundo globalizado y la lucha también es globalizada”, manifestó.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes. (Collin County/Página we/Reproducción)

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Extraditados enfrentan cargos en EE. UU.

Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, permanecen detenidos en la cárcel Collin County Jail, en McKinney, Texas.

Según Soto, ambos están siendo vinculados con tráfico internacional de drogas y conspiración. No descarta que tengan ligamen con la estructura criminal conocida como el cartel Caribe, en la que figuran los hermanos de apellidos Picado Grijalba, alias Shock y Noni, quienes también están en proceso de extradición, el primero desde Inglaterra y Noni desde Costa Rica.

El director del OIJ explicó que esta organización tendría vínculos con hechos de violencia en Limón y conexiones internacionales, incluyendo personas detenidas en otros países.

Deberán enfrentar audiencia

Los dos costarricenses deberán enfrentar una audiencia en la que un juez les informará los delitos que se les atribuyen, entre ellos fabricación y distribución de cocaína y conspiración para estos fines.

En ese proceso podrán declararse culpables o no culpables. En caso de rechazar los cargos, se iniciaría un juicio.

Extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Extradiciones podrían volverse más comunes

Soto señaló que espera que este tipo de extradiciones de costarricenses se vuelvan más habituales, una vez realizadas las primeras con Celso Gamboa y Pecho de Rata.

Ambos solo pudieron llevar consigo pocos artículos personales durante su traslado a Estados Unidos.