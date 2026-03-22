Foto de “Pecho de Rata” sorprende y hace que muchos lo vean diferente

Pocas imágenes son las que se habían visto de Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias Pecho de Rata, en comparación con las que abundan de Celso Gamboa Sánchez, quienes se convirtieron en los primeros dos costarricenses en ser extraditados a Estados Unidos.

De Pecho de Rata solo se conocía una imagen en la que aparece arrugando su rostro; sin embargo, este viernes 20 de marzo, con la extradición, surgieron nuevas tomas por parte del Ministerio Público y el OIJ, únicos autorizados para estar dentro del aeropuerto durante el traslado de ambos.

LEA MÁS: Celso Gamboa, a cuatro semanas de sus 50 años, hace historia con la primera extradición de dos costarricenses

Así fue captado durante el traslado

Pecho de Rata viajó con una camisa negra y, por temas de seguridad, llevaba casco y chaleco antibalas, al igual que Celso Gamboa, debido a las supuestas amenazas de muerte que conocían las autoridades judiciales contra ambos.

Cuando lo trasladaban hacia el jet, incluso se confundió con un agente de la DEA, debido a su apariencia tan cambiada: barba larga y canosa, así como un semblante serio, pero tranquilo.

Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias “Pecho de Rata”. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Reacciones en redes sociales no se hicieron esperar

Las imágenes generaron múltiples comentarios en redes sociales. Algunos usuarios señalaron: “Pensé que era un soldado de la élite de los Estados Unidos”, expresó un usuario identificado como Edgar Martínez.

Otras personas incluso destacaron su apariencia física en las fotografías difundidas.

Celso Gamboa y Edwin López ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes. ( (Collin County/Página web)/Reproducción)

Otra imagen sale a la luz en Estados Unidos

Una nueva fotografía trascendió este sábado 21 de marzo, correspondiente al proceso de identificación dentro de una cárcel en Estados Unidos, donde ya no portaba casco, lo que permitió observar con mayor claridad su rostro.