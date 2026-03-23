Unos zapatos bastaron para confirmar la trágica muerte de un joven en Pérez Zeledón

Una videollamada bastó para que Patricia Badilla confirmara la peor noticia: su hermano, Álvaro Arturo Badilla Solís, de 34 años, era uno de los dos motociclistas que fallecieron en un accidente de tránsito en Pérez Zeledón.

La familiar relató que todo ocurrió pocos minutos después del suceso, cuando un conocido los contactó para alertarles sobre el accidente.

“Me llamó un muchacho casi de inmediato de que ocurrió el accidente. Nos dijo que creía que era mi hermano por la moto y el casco. Le dije que me lo enseñara; apenas vi los zapatos lo reconocí”, contó.

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Álvaro Arturo Badilla Solís, de 34 años, era uno de los dos motociclistas que fallecieron en un accidente de tránsito en Pérez Zeledón. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

En medio de la incertidumbre, Patricia preguntó por el estado de su hermano. En un inicio le dijeron que estaba inconsciente, lo que le dio una leve esperanza. Sin embargo, minutos después, la realidad fue devastadora.

“Yo creía que por el golpe estaba así, pero luego me dijo que había llegado la ambulancia y que no tenía pulso. Ahí fue horrible todo lo que pasamos al saber que era él”, agregó.

Un detalle imposible de confundir

La identificación fue posible gracias a un detalle muy especial: los zapatos que llevaba puestos.

Según relató la familia, estos habían sido un regalo reciente de un tío y tenían un significado particular para Álvaro.

“Esos zapatos eran especiales porque mi tío se los había regalado hacía dos días. Mi hermano decía: ‘Ya tengo los zapatos para la guerra’, porque tenían el logo de la bandera de Estados Unidos y eran tipo burro color beige. Andaba muy feliz con esos zapatos”, recordó su hermana.

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Salió a trabajar tras compartir con su familia

La familia, vecina de San Valentín de Morazán, en Pérez Zeledón, se trasladó de inmediato al lugar del accidente tras recibir la noticia.

Álvaro se dedicaba a realizar entregas exprés desde el 2018 y, según sus allegados, al momento de la tragedia se dirigía hacia La Central, desde donde acostumbraba iniciar sus repartos.

La fatal colisión ocurrió a las 8:56 p. m. sobre la Carretera Interamericana Sur, conocida como ruta 2, en las cercanías de un restaurante de comida rápida en Pérez Zeledón.

Horas antes del accidente, el joven había compartido un momento especial con su familia, sin imaginar que sería el último.

“Él a veces ni almorzaba por andar trabajando, pero ese día fue y comió chicharrones que le encantaban. Me dijo que iba a lavar la olla porque no le había dejado al hermano mayor y la lavó, la guardó”, relató su hermana.

Hoy, ese gesto cotidiano queda como uno de los últimos recuerdos de Álvaro Arturo Badilla Solís.

Su familia necesita ayuda para sepultarlo; si está a su alcance, usted le puede hacer un SINPE de cualquier monto al número 8711 4035 a nombre de Patricia Badilla.