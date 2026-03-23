Sucesos

Hombre muere atropellado por motociclista cuando trató de cruzar calle en Bagaces

El motociclista también resultó herido en el accidente y tuvo que ser llevado a un centro médico

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Por Adrián Galeano Calvo

Una carretera en una tranquila comunidad de nuestro país se convirtió en escenario de una mortal tragedia.

Esto debido a que un hombre perdió la vida en ese lugar tras ser atropellado por un motociclista, quien también resultó herido de gravedad.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que el ahora fallecido todavía no ha sido identificado.

Los hechos ocurrieron pasadas las 12 a.m. de este lunes en la localidad de Bagaces, en Guanacaste.

Las autoridades aún no han identificado al hombre que murió atropellado. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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De acuerdo con la Policía Judicial, el accidente se habría dado cuando el ahora fallecido intentó cruzar una calle.

“Al parecer, este hombre intentó cruzar la carretera cuando fue atropellado por una motocicleta y falleció en el sitio”, indicó el OIJ.

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Por su parte, la Cruz Roja informó que personal paramédico se trasladó al lugar del accidente y atendió al motociclista que resultó herido de gravedad en el hecho.

El motorizado, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica a la clínica de Bagaces.

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OIJFallecido atropello Bagaces
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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