Tres familias destrozadas: jóvenes de 15, 16 y 18 años mueren trágicamente en Coto Brus

Tres familias vecinas de San Vito de Coto Brus enfrentan una profunda tragedia tras la muerte de dos adolescentes de 15 y 16 años, así como de un joven de 18, en distintos accidentes de motocicleta ocurridos en cuestión de horas.

El primer hecho ocurrió a las 8:59 p. m. de este sábado 21 de marzo en San Bosco de Sabalito, donde los dos menores viajaban en una motocicleta.

De acuerdo con el OIJ, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control de la moto y colisionó contra una cuneta, lo que provocó que ambos fallecieran en el sitio.

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Una noche y madrugada trágica dejó a familias de tres jóvenes sumidas en el dolor. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal)

Otra tragedia horas después

Horas más tarde, a las 3:36 a. m. de este domingo 22 de marzo, una nueva fatalidad golpeó a otra familia del cantón, esta vez en Las Brisas de Coto Brus.

En este caso, un joven de apellido Rodríguez, de 18 años, murió tras perder el control de la motocicleta que conducía, invadir el carril contrario y colisionar contra otra moto.

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A raíz de este segundo accidente, un hombre de apellido Altamirano, de 31 años, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado al hospital Juana Pirola en condición crítica.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos hechos.