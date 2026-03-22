Choque contra puente en Alajuela termina con la vida de un joven conductor

Un joven conductor perdió la vida de forma trágica la noche de este sábado 21 de marzo en un accidente de tránsito ocurrido en Río Segundo de Alajuela.

La alerta fue recibida por la Cruz Roja a las 7:02 p. m.; sin embargo, cuando los socorristas llegaron al lugar, el joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el OIJ, el fallecido, de aproximadamente 20 años, viajaba en un vehículo cuando, por razones que aún se investigan, habría perdido el control y terminó impactando contra las bases de un puente.

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Un joven conductor perdió la vida de forma trágica la noche de este sábado 21 de marzo del 2026 en un accidente de tránsito en Río Segundo de Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

“El joven, quien aún está sin identificar, viajaba en un automóvil y habría chocado contra las bases de un puente”, indicaron desde la oficina de prensa judicial.

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Según el Registro Nacional, el automóvil figura inscrito a nombre de un hombre identificado como Arturo Alvarado Solís, de 30 años.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.