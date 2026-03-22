Choque contra valla en Circunvalación cobra la vida de una joven de 26 años

Una mujer de apellido Porras, de 26 años, perdió la vida la madrugada de este domingo 22 de marzo en un accidente de tránsito ocurrido en San Sebastián, en San José.

La alerta de la emergencia transcendió a la 1:42 a. m. en la Cruz Roja; sin embargo, cuando los socorristas llegaron al lugar, la joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, la mujer viajaba como acompañante en un vehículo cuando, por razones que aún no están claras, el conductor del carro perdió el control.

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Una mujer de apellido Porras, de 26 años, perdió la vida la madrugada de este domingo 22 de marzo en un accidente de tránsito ocurrido en San Sebastián, en San José. Foto: ANI (ANI/ANI)

“El conductor habría perdido el control y colisiona contra una valla divisoria, lo que le causa la muerte a la mujer en el sitio”, indicaron las autoridades judiciales.

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Este nuevo caso se suma a las estadísticas de víctimas en carretera. Hasta el martes 17 de marzo, el MOPT contabilizaba 139 personas fallecidas por accidentes de tránsito en el país.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.