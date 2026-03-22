Noche trágica en el sur del país: dos accidentes dejan cuatro personas fallecidas

Dos accidentes de motociclistas ocurridos la noche de este sábado 21 de marzo dejaron a cuatro familias de luto en la zona sur del país.

El primer hecho se registró a las 8:56 p. m. sobre la carretera Interamericana Sur, conocida como ruta 2, en las cercanías de un restaurante de comida rápida en Pérez Zeledón. En ese sitio, dos hombres perdieron la vida tras protagonizar un violento choque.

La tragedia quedó captada en una cámara de seguridad, en la que se observa el fuerte impacto. De manera preliminar, las víctimas tendrían edades aproximadas de 30 y 35 años.

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En menos de dos horas, dos accidentes de motocicleta dejaron cuatro fallecidos en Pérez Zeledón y San Vito. (Cruz Roja)

Tres minutos después, a las 8:59 p. m. se reportó una segunda emergencia en San Bosco de Sabalito, en San Vito, donde otros dos hombres que viajaban en motocicleta fallecieron tras perder el control de la moto.

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Según el reporte, la motocicleta chocó contra una cuneta, lo que provocó que ambos ocupantes salieran expulsados. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, los dos hombres ya no presentaban signos vitales.

Ambos incidentes se encuentran bajo investigación para determinar las circunstancias exactas en que ocurrieron.