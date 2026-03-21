Así habría ocurrido el choque múltiple que terminó cobrando la vida de un joven en El Coyol de Alajuela

Una colisión múltiple en la que se vieron involucrados dos carros y un camión terminó cobrando la vida de un joven conductor la madrugada de este sábado en Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al ahora fallecido como un muchacho apellidado Fumero, de 24 años, quien habría sido el conductor que causó la colisión que le costó la vida.

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De acuerdo con la versión que maneja la Policía Judicial, el mortal accidente ocurrió pasadas las 4 a.m. de este sábado en El Coyol de Alajuela, específicamente de la rotonda 1 kilómetro en dirección hacia la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

El trágico hecho se dio cuando Fumero iba conduciendo su carro, el cual, en un momento dado, invadió el carril contrario.

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El muchacho de 24 años invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión, luego contra otro carro. Foto cortesía. (cortesía/El muchacho de 24 años invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión, luego contra otro carro. Foto cortesía.)

“De acuerdo con la versión preliminar, el ahora fallecido viajaba en un vehículo cuando, por razones que no están claras y son investigadas, habría perdido el control, por lo que invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión, posteriormente chocó contra otro vehículo liviano”, detalló el OIJ.

La Cruz Roja fue alertada sobre la colisión múltiple, por lo que al lugar se despachó una unidad de rescate, una unidad de soporte de vida y dos unidades de soporte básico.

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“Se informa de la colisión de dos vehículos livianos y uno pesado; en la escena se abordan tres pacientes, de los cuales dos estaban en condición estable, por lo que no requirieron ser trasladados, y un hombre adulto que se encontraba sin signos de vida”, detalló la Cruz Roja.