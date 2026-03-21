Hallan a adulto mayor que habría sido asesinado de golpe en la cabeza fuera de su casa en Ciudad Colón

La Policía Judicial está investigando el caso de un adulto mayor que fue encontrado sin vida a escasos metros de su casa y que, en apariencia, habría sido víctima de un atroz crimen.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual informó que la víctima fue identificada como un señor apellidado Guzmán, de 74 años.

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El cuerpo del adulto mayor fue encontrado en las últimas horas de la tarde de este viernes, en las inmediaciones de la vivienda en la que residía, ubicada en calle Bastos, en Ciudad Colón, en el cantón josefino de Mora.

Los agentes del OIJ fueron alertados de que Guzmán fue hallado sin vida en el mencionado sitio y al llegar a la escena descubrieron algo que los hizo presumir que la muerte del señor podría estar ligada a un crimen.

El señor de 74 años presentaba una importante herida en la cabeza. Foto Archivo.

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“Al realizar la revisión preliminar del cuerpo, le encontraron una herida contusa en la cabeza, por lo que de momento el caso se maneja como un aparente homicidio”, indicó el OIJ.

Según la hipótesis que estarían manejando los investigadores, se presume que Guzmán habría muerto tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un objeto pesado; sin embargo, será el resultado de la autopsia el que esclarezca la causa de su muerte.

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De momento, las labores de la Policía Judicial están centradas en buscar cámaras de seguridad y otras diligencias que permitan determinar qué fue lo que realmente sucedió.